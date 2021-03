Tre su tre per la Volley Life Academy nel campionato di Eccellenza Under 19

NewTuscia – VITERBO – Si allunga la striscia positiva per la Volley Life Academy nel campionato Under 19. Dopo i successi contro la Polisportiva Tuscania e contro Afrogiro Volley, gli atleti viterbesi, guidati dalla coach Barbara De Benedetti, hanno battuto anche Sempione Volley Young Roma 7.

Nella partita di oggi la squadra di Viterbo ha prevalso nettamente per 3-0 (25-11; 25-11; 25-14) mostrando un buon gioco e dando l’impressione di saper controllare la partita.

Barbara De Benedetti schiera la Volley Life Academy con Piergentili palleggiatore e Caporossi opposto, Panunzi e Chiodi schiacciatori, Natali e Bruno centrali, libero Volpe, con Gillocchi, Mancini L., Marino, Mancini C., Coletta, Kurtisi, Piizzi pronti ad entrare per dare il loro contributo. Matteo Puccinelli risponde schierando la Sempione Volley Young Roma 7 con Zingaretti palleggiatore e Finocchi opposto, Bartimoccia e Troiani schiacciatori, Antenucci e Eva centrali, libero Busellu, avendo a disposizione anche Terlizzi e Fusco. Arbitra la partita Claudia Beatrice Falzi.

I ragazzi della Volley Life sono scesi in campo molto determinati, spingendo fin dalle fasi iniziali del match; con grinta e tecnica sono riusciti a imporre il proprio gioco riuscendo in tutti e tre i set a superare degli avversari preparati ma forse un po’ intimoriti.

Il tempo passato in palestra si è rivelato molto prezioso per la Volley Life Academy e oggi si sono viste buone cose sia dal punto di vista tecnico che tattico.

A fine gara l’allenatrice De Benedetti si è espressa con le seguenti parole: “Sono contenta dei miei ragazzi; oggi solo qualche piccolo errore che correggeremo in allenamento”.

La Volley Life Academy si sta confermando una realtà molto solida per la pallavolo giovanile viterbese a suon di prestazioni convincenti e questa partita ne è stata l’ennesima conferma. In bocca al lupo per la stagione ragazzi!

Lorenzo Piizzi – Volley Life Academy