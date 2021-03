Roberto Rambaudi è il nuovo allenatore della Flaminia Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’ex giocatore della Lazio ieri ha fatto conoscenza con la squadra ed ha diretto il primo allenamento allo stadio Madami. “ E’ una avventura molto stimolante” ha detto il neo tecnico rossoblù.

Rambaudi è stato presentato alla squadra dal presidente Francesco Bravini.

Il nuovo allenatore ha militato come calciatore nel Foggia, dove ha conquistato anche la promozione in Serie A. Poi è passato all’Atalanta dove è rimasto per due stagioni. Nel 1994 si è trasferito alla Lazio, dove ha collezionato anche due convocazioni con la maglia azzurra della Nazionale. In Serie B ha militato nel Genoa e nel Treviso. Da calciatore professionista in campionato, nell’arco di sedici anni dal 1984 al 2000, ha collezionato 411 presenze e 82 reti.

Da allenatore ha iniziato con il settore giovanile della Lazio nel 2003, e l’anno successivo è stato chiamato a Latina. In seguito ha allenato la Viterbese. Ha guidato anche l’Astrea e la Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli nel campionato di 1ª Categoria laziale, con cui ha vinto la Coppa Lazio e ottenuto il passaporto nel campionato di Promozione. Nella stagione 2020 ha allenato l’Atletico Lodigiani in Eccellenza.

Fabio Tocci che la società Calcio Flaminia ha ringraziato per aver guidato la squadra nelle ultime tre gare con professionalità, resta all’interno dell’area tecnica della società e tornerà al allenare la Juniores Nazionale.