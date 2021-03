Italia Viva: “Solidarietà al Sindaco di Fiano Romano Ferilli dopo minacce di morte”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Esprimiamo la nostra sincera solidarietà a Ottorino Ferilli, sindaco di Fiano Romano, per gli attacchi ricevuti e ribadiamo la nostra ferma condanna per gli episodi di cui è vittima. Il dibattito politico e, soprattutto, le campagne elettorali devono svolgersi nel pieno rispetto reciproco.

I social, e il falso anonimato che questi consentono, non possono in nessun caso offrire un alibi per sostituire calunnie o minacce a un sano confronto sul merito delle questioni che interessano i cittadini”. Così in una nota Raffaella Rojatti e Luigi Dell’Orso, coordinatori di Italia Viva in Valle del Tevere.