Comitato NO.SCORIE Tuscia incontra il Presidente della Commissione Ambiente

NewTuscia – Proficuo incontro del Comitato NO.SCORIE Tuscia con il Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Oggi 3 marzo 2021 una delegazione del “Comitato per la salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia” ha incontrato l’On. Alessia Rotta Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Nell’ incontro, che si è svolto presso l’Aula della Commissione Ambiente,è stato affrontato

Il tema del deposito di scorie radioattive, ponendo l’attenzione sull’incompatibilità con le vocazioni del Territorio di Corchiano e di tutta la Tuscia. Abbiamo esposto alla Presidente i rischi ambientali, economici e sociali che produrrebbe l’eventuale definitiva individuazione del deposito di scorie radioattive nel nostro territorio.

La Presidente Rotta ha condiviso le nostre ragioni e assicurato il sostegno per evitare che il deposito possa compromettere importanti attività produttive agricole che con i loro prodotti tipici promuovono i nostri luoghi nel Mondo.

L’incontro si è concluso con la richiesta da parte della On. Rotta di far pervenire alla commissione da lei presieduta il documento contenente le osservazioni prodotte dai tecnici incaricati dal Comitato.

Il Presidente del Comitato Ridolfi Rodolfo