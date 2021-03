CISL. Paolo Capone, UGL: “Grazie ad Annamaria Furlan e un augurio di buon lavoro a Luigi Sbarra”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Un sentito ringraziamento ad Annamaria Furlan per il prezioso lavoro svolto nel corso di questi anni con dedizione e abnegazione. Rivolgo un augurio al nuovo Segretario della CISL Luigi Sbarra con l’auspicio di proseguire il dialogo costruttivo in difesa dei lavoratori e continuare nel percorso intrapreso in una fase particolarmente difficile per l’occupazione nel nostro Paese.” Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’elezione di Luigi Sbarra, il quale subentra ad Annamaria Furlan come Segretario Generale della CISL.