Camilleri-Daga, che incomprensione! Murilo prova a pungere: le pagelle di Paganese-Viterbese

NewTuscia – VITERBO / Le pagelle del match tra Paganese e Viterbese, terminato 1-1

Daga, 5. L’incomprensione con Camilleri è fatale, questa volta molto più insicuro sulle uscite, resta a guardare su un corner con la Paganese che sfiora il gol, colpendo il palo.

Bianchi, 5. Nervoso, rischia l’espulsione per fallo reazionario, soffre in fase difensiva e non fa nulla per farsi perdonare con la palla al piede. Esce a fine primo tempo

Camilleri, 5.5. Sorpreso dalla mancata uscita di Daga nel vantaggio casalingo, nella ripresa non ci sono grossi pericoli da scongiurare.

Markic, 6. Bravo su un paio di chiusure, non appare mai in grosse difficoltà. Si prende un giallo per troppa veemenza, molto alto nel pressing e in anticipo.

Falbo, 6. La sua fascia è quella dove si provano più sortite offensive, non soffre dietro. Ordinato.

Adopo, 6. Ci mette i muscoli e non demerita a centrocampo, poco ficcante in fase offensiva quest’oggi.

Besea, 6.5. Il gol è fortunoso, ma in generale nel primo tempo è quello più vivo con la palla al piede.

Salandria, 6. A centrocampo c’è molto traffico, lui non demerita e si divincola bene, altrettanto in fase di non possesso.

Bezziccheri, 5.5. La sua fascia è quella dove nel primo tempo si soffre maggiormente, ha il suo da fare in fase difensiva più che in quella offensiva.

Rossi, 5.5. Gioca molto per aprire spazi ai compagni, non tocca però molti palloni.

Murilo, 6.5. Forse la miglior prestazione in fase di possesso, tolti i due guizzi contro Bari e Cavese. Causa l’espulsione di Sicignano, sfiora il gol su punizione e prova spesso a puntare l’avversario. Fastidioso anche in fase di pressing.

De Santis, 6. Entra al 46′, il secondo tempo è privo di spunti. Inevitabile la sufficienza per la semplice attenzione in fase difensiva.

Urso s.v

Sibilia s.v

Simonelli s.v

Porru s.v

(Fonte foto: Sito ufficiale “Us Viterbese 1908”)