Ampliamento delle vie Cartiere – idonea la proposta di Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 – di cui sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo (previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145) da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il Comune di Ronciglione aveva presentato richiesta di finanziamento per l’ampliamento di via delle Cartiere, la quale risulta ammessa a contributo per 700 mila euro, ma non ancora finanziata per l’anno 2021. Il Ministero ha infatti dato priorità ai finanziamenti delle opere di categoria “A” (investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico), alle quali seguiranno quelle di categoria “B”(investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti), che riguardano anche la nostra richiesta e che, siamo fiduciosi, verranno finanziate il prossimo anno.