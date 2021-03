Taglio erbe, spazzamento meccanizzato e pulizia caditoie – attenzione ai divieti di sosta in Via della Pila giovedì 4 marzo

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi per il taglio delle erbe, per lo spazzamento meccanizzato e per la pulizia delle caditoie in città. Giovedì 4 marzo sarà la volta di via della Pila. A tal proposito, il sindaco Giovanni Maria Arena ha emanato la nuova ordinanza con i divieti di sosta nella zona interessata dai lavori (ord. n. 14 del 26/2/2021), per consentire alla ditta Viterbo Ambiente di provvedere a tali servizi senza la presenza di veicoli parcheggiati.

Il provvedimento che interessa via della Pila prevede il divieto di sosta veicolare con rimozione coattiva dei veicoli – o se necessario l'interruzione o la modifica della circolazione – dalle ore 6,30 alle ore 15.

“Le macchine parcheggiate sul posto non consentono la completa riuscita del servizio – ha ribadito ancora una volta il sindaco Arena -. Chiediamo pertanto ai proprietari dei veicoli di non parcheggiare in tale via negli orari e nel giorno indicato, gli operatori avranno così modo di garantire un servizio migliore e completo”.

Sui luoghi degli interventi, 48 ore prima, sarà comunque collocata apposita segnaletica che indicherà i dettagli del provvedimento.