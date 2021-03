Come tagliare un file audio in modo autonomo

NewTuscia – Come tagliare un file audio senza essere professionisti del settore? Una necessità crescente soprattutto con riferimento alle esigenze di questo periodo: con la vita che si è sostanzialmente trasferita sul web cresce l’esigenza di creare registrazioni e tagliare registrazione audio, ad esempio per creare lezioni da diffondere poi sul web, per dar vita a presentazioni avvincenti nel corso di un webinar.



Tante necessità che oggi trovano, tutte quante, risposte concrete in una serie di software disponibili online, alcuni dei quali utilizzabili anche da parte di chi non abbia competenze elevate dal punto di vista tecnico. Tramite questi software è possibile modificare, tagliare e migliorare video con grande facilità, aggiungendo filtri di ogni genere (soprattutto per chi ama condividere vide sui social, Instagram su tutti), equalizzare l’audio e quant’altro possa essere utile.

Il primo step è quindi quello di scaricare il software maggiormente adatto alle proprie esigenze: passaggio successivo poi, capire come tagliare un audio su pc in modo del tutto autonomo, senza quindi dover ricorrere a consigli o consulenze di professionisti. Per farlo è possibile consultare una guida su come tagliare un file audio.

Come tagliare le tracce audio

Può essere necessario tagliare o rimuovere frammenti di audio all’interno di un file: si pensi al caso di una registrazione che deve essere accorciata, di una canzone dalla quale si vuole estrapolare un breve passaggio magari da utilizzare come suoneria. In tutti questo casi è indispensabile, se si vuol fare tutto da soli, utilizzare un software per tagliare.

In che modo funzionano software di questo genere e come tagliare traccia audio? Detto che è possibile farlo anche direttamente su siti che offrano tale opportunità, in altri casi si va a scaricare un software per pc o Mac, a seconda della necessità, e si va poi a tagliare una traccia audio come si vuole. Le maschere di comando di questi programmi sono piuttosto semplificate ed immediate, un po’ come i programmi di montaggio video da pc, si arriva a capire subito come tagliare un file, come accorparlo con altri, come unire altre tracce audio.

Questi programmi possono essere utilizzati anche da smartphone, dove poi avviene la gran parte delle attività di chi, ad esempio, è molto attivo sui social. In questo modo è possibile tagliare un file audio ed inviarlo direttamente al proprio profilo social. Un lavoro che, come detto, non richiede particolari competenze tecniche né conoscenze, ma che è bene sperimentare per prendere dimestichezza su come tagliare un file audio e come tagliare traccia audio.

Una passione di molti che si divertono a creare brevi montaggi video aggiungendo immagini o canzoni per creare una colonna sonora di sfondo. Selezionare parti di un file audio, tagliarle ed adattarle può essere, oggi, un’operazione meno complessa di quanto si pensi, certamente meno di quanto lo era qualche anno fa, prima della proliferazione delle tecnologie multimediali.