Si barrica in casa e va in escandescenze: in via Gargana a Viterbo Vigili del fuoco e Polizia

NewTuscia – VITERBO – Intorno alle 18 un uomo che se mbra avere dei problemi psichici, al secondo piano di un palazzo in via Gargana ha cominciato ad agitarsi e ad urlare.

Ancora non sono chiare le sue intenzioni ma quello che si capisce è che la persona abbia perso in parte la ragione non si sa bene per quale motivo.

Sul posto due volanti della Polizia ed una camionetta dei Vigili del fuoco insieme a personale del Cim dove il soggetto sarebbe in cura. Al secondo piano sono saliti alcuni vigili del fuoco per convincere la persona ad uscire dall’appartamento doe si è barricato da almeno un’ora.

Sembra che la persona in questione non sia nuovo a gesti come questo.

Presto aggiornamenti.