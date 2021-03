La costa di Montalto di Castro viene attenzionata per i lavori di ripascimento causati dall’erosione di maltempo e mareggiate. 

A rischio il turismo e le attività balneari.

La provincia di Viterbo, nella figura del Presidente, Pietro Nocchi, afferma: “Mi impegnerò personalmente per l’istituzione ed il coordinamento della cabina di regia provinciale… Sarà mio compito continuare a collaborare con l’ente affinché si arrivi a delle soluzioni concrete in tempi più rapidi possibile” per la risoluzione dei danni dovuti al l’erosione della costa che restano in costante crescita.

La Provincia, ha coinvolto nell’impegno la regione Lazio che aveva già provveduto ad approvare i lavori di ripascimento della costa e che parteciperà ad un intervento volto alla risoluzione del problema.

Ringraziamo il Presidente Pietro Nocchi, l’interesse della Provincia di Viterbo e della Regione Lazio, che costantemente accolgono le istanze e le richieste del nostro Comune in uno spirito di collaborazione volto al miglioramento di tutte le aree di intervento del territorio.

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale