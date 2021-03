Fabbri/Bizzoni (PRC-Se), sanità privata: “Zingaretti intervenga facendo rispettare i diritti dei lavoratori”

NewTuscia – ROMA – Dopo quattro mesi dalla firma del contratto nazionale della sanità privata Aiop-Aris, diverse strutture accreditate restano inadempienti ventilando inadempienze della Regione. N el gioco del cerino delle responsabilità, i lavoratori della sanità privata, continuano a non vedersi riconosciuti i diritti economici acquisiti e la dignità del proprio lavoro.

Cosa aspetta Zingaretti a pretendere dai datori di lavoro delle strutture accreditate alla regione Lazio il rispetto del contratto firmato? e perché non interviene per dare seguito immediato agli impegni che si è preso come presidente della Regione Lazio?

Le politiche della sanità perseguite sino ad oggi dal PD, e dal Centrosinistra nel Lazio, si sono rivelate in piena continuità con quelle del Centrodestra: la sanità privata accreditata, che indebolisce le strutture pubbliche,viene considerato servizio pubblico ma si permette azioni irrispettose, vessatorie e inaccettabili nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Ora basta, Rifondazione Comunista sostiene i lavoratori della sanità privata nel riconoscimento dei propri diritti.

Maurizio Fabbri, segretario regionale Lazio

Marco Bizzoni, Referente lavoro Lazio

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra europea