Elezioni Vetralla 2021, parte il toto canditati

SANDRINO AQUILANI È PRONTO A CANDIDARSI A SINDACO: DESTABILIZZATO IL CENTRODESTRA, DICE AQUILANI “IO CI SARÒ DA SOLO O IN COMPAGNIA”

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Gennaro Giardino ex Commissario locale di Forza Italia: “La mia scelta di sostenere l’ex Sindaco Sandrino Aquilani alle prossime comunali ha alimentato i mal di pancia di chi pretendeva che il mio sostegno andasse in un’altra direzione”, da parte mia darò la massima fiducia a Sandrino sia come politico che come amico.

Sono convinto che Vetralla possa cambiare e diventare un paese vivibile per tutti. Sono altresì convinto che si possano creare nuove opportunità di sviluppo per i giovani e per le imprese. Darò la mia massima fiducia a Sandrino Aquilani, in questo periodo ci siamo incontrati spesso parlando delle varie problematiche del paese, Sarò disponibile a dare il mio contributo per contribuire a migliorare con idee e proposte tutto ciò che fino ad oggi è stato abbandonato e trascurato.

Vetralla ha un territorio molto esteso con tantissime frazioni che spesso sono dimenticate da chi amministra. Vetralla è di chi la vive e conosce bene le realtà, bisogna dare al nostro paese la possibilità di rinascita e soprattutto creare nuovi posti di lavoro.

Il Corpo della Polizia locale è sotto organico da diversi, anni, nessun politico ne parla dell’importanza che ha la presenza della polizia locale nel paese, spesso dimenticati e abbandonati da una politica marcia dove ognuno pensa solo al proprio orticello. Il Comando è situato in una posizione scomoda sia per i cittadini che per chi lo occupa, la struttura non è idonea per ospitare chi ha incapacità di deambulazione. La struttura ex Asl che si trova presso la villa comunale, già da diversi anni abbandonata si potrebbe dare al Comando della Polizia Locale dove

oltre ad essere idonea all’interno c’è un grande parcheggio per chi si reca presso il comando, inoltre potremmo avere un miglior controllo e vigilanza alla villa comunale con un comando dei vigili presente all’interno, le autovettura della polizia locale già si trovano nel garage sotto lo stabile e attualmente scomodo da raggiungere con l’attuale sede.

Sono tantissime le cose che il nostro paese ha bisogno sono certo che dando la fiducia a persone che davvero hanno nel cuore Vetralla si possa riuscire a lavorare con serietà.

Gennaro Giardino