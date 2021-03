Domani divieto di circolazione in via San Lorenzo a Viterbo in un punto

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione in via San Lorenzo, nel tratto tra piazza del Gesù e il numero civico 73 della stessa via San Lorenzo, domani 3 marzo, dalle ore 9 alle ore 13.

Il transito veicolare sarà deviato su piazza del Gesù/via dei Pellegrini, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nettezza urbana e dei mezzi adibiti a carico e scarico merci.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 85 del 25/2/2021 – VII settore), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire lavori di messa in sicurezza del manto di copertura di un edificio. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.