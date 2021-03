“Delitto dell’Olgiata e reati contro il patrimonio”: ecco la nona puntata di Luce Nuova sui fatti

NewTuscia – VITERBO – Nona puntata di Luce Nuova sui fatti: si parla di “Delitto dell’Olgiata e reati contro il patrimonio”. Torna la cronaca nazionale, come da palinsesto della trasmissione prodotta da NewTuscia Italia, nella prima settimana di marzo. L’omicidio della contessa Alberica Filo della Torre, meglio noto come Delitto dell’Olgiata, è uno dei casi di cronaca nera più conosciuti degli ultimi decenni e, tra le piste che furono seguite sul caso, ci fu anche l’omicidio per cause patrimoniali considerati gli averi della Contessa.

Analizzeremo l’omicidio dell’Olgiata, come sempre, in modo scientifico e dall’interno, intervistando la genetista forense di fama nazionale Marina Baldi, che ha partecipato, come esper ta ed incaricata, all’ultima parte del processo per l’omicidio della contessa Alberica Filo della Torre. Tante le curiosità e le notizie inedite che ci fornirà la dottoressa Marina Baldi.

La cronaca nera a sfondo patrimoniale sarà il tema portante della puntata: sentiremo il parere della dottoressa Emiliana Feroli, psicologa ed esperta in analisi comportamentale, del Centro Studi Criminologici di Viterbo. Importante sarà conoscere, a livello scientifico, cosa spinge tanti a reati come rapine e crimini predatori spesso in modalità seriale.

A condurre saranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni.

In studio anche l’opinionista fissa Wanda Cherubini e, in collegamento, l’altro opinionista Stefano Stefanini. Chiuderà con la sintesi della cronaca locale dell’ultimo mese Edoardo Ciccarelli.

La crisi economica derivante dall’emergenza Coronavirus ha peggiorato un quadro economico già fortemente critico anche nella T

uscia. I reati legati ai patrimoni, quindi, insieme a fenomeni preoccupanti come l’usura sono aumentati. Ne parleremo con il Comandante della Guardia di Finanza di Viterbo Col. Andrea Pecorari, che traccerà anche un quadro delle attività svolte in questo ultimo anno.

Sui problemi economici dell a piccole e medie imprese, derivanti da questo contesto, parleremo invece con il direttivo di Confartigianato Imprese di Viterbo: il presidente regionale Michael Del Moro ed il Direttore di Viterbo Andrea De Simone.

Nello specifico, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, a causa delle restrizioni, è stato quello termale: in studio avremo la testimonianza della General manager dell’Hotel Salus Terme, Tiziana Governatori.

“Luce Nuova sui fatti” andrà in onda in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbobews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it