Comune di Viterbo: terminati i lavori su strada Sterpaio

L’assessore Allegrini: “Monitoreremo la situazione affinché il passaggio dei mezzi pesanti non arrechi danno alla strada”

NewTuscia – VITERBO – Terminati i lavori in strada Sterpaio. A darne comunicazione è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, più volte sul posto in occasione del recente intervento, concluso la scorsa settimana. “Strada Sterpaio da tempo necessitava una serie di lavori di manutenzione, in quanto particolarmente ammalorata. Un intervento necessario per la sicurezza di chi, a vario titolo, percorre abitudinariamente o occasionalmente la strada e nel rispetto delle numerose attività produttive che insistono nella zona.