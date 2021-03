Vasanello, plauso alla Polizia Locale per il soccorso tempestivo di un uomo caduto in casa

NewTuscia – VASANELLO – Un plauso alla Polizia Locale di Vasanello.

Sabato mattina, gli agenti sono intervenuti in soccorso di un uomo caduto nella notte all’interno della propria abitazione.

L’uomo, vivendo da solo, era impossibilitato a rialzarsi per poter chiedere soccorso.

I vicini, allertati dalla richiesta di aiuto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi che, nel giro di poco tempo, sono intervenuti sul posto e, per prima cosa, si sono messi in contatto con il malcapitato al fine di rassicurarlo, farlo sentire protetto e fargli comprendere la situazione.

Pur rispondendo alle domande, non riusciva a rialzarsi da terra e per questo gli agenti, vista l’urgenza della situazione, per poter entrare in casa sono saliti sul balcone e forzato

una porta-finestra.

L’uomo, messo in sicurezza, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e ricoverato presso l’ospedale di Belcolle.

Fondamentale è stata la richiesta di soccorso dei vicini che hanno permesso un intervento tempestivo: un esempio di vicinanza e prossimità che ancora la comunità di Vasanello assicura.

