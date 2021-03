NewTuscia – VITERBO – Strada Respoglio, divieto di circolazione nel tratto tra via del Pincio e strada Palanzana nei giorni 3 e 4 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 14. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 78 del 23/2/2021 – VII settore), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire la sosta di un automezzo per lavori di getto calcestruzzo. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.