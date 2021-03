Il pressing sulle fasce e i pochi cross concessi: Analisi Viterbese-Palermo

NewTuscia – VITERBO / Consueta analisi del match tra Viterbese e Palermo, partita terminata 1-0.

La Viterbese camaleontica continua il suo processo di crescita.

La partita contro il Palermo ha dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che Roberto Taurino è un ottimo allenatore e la vittoria contro i rosanero di due giorni fa ne è un esempio, vediamo perché:

Nella gara di andata, la Viterbese pur pareggiando un match da batticuore, rischiando anche di vincerlo, aveva palesato grossi limiti nella fase difensiva con la linea completamente schierata. Tutti ricordano la grande sofferenza nei cross che costò di fatto la mancata vittoria con le testate di Lucca e Saraniti.

A distanza di qualche mese, con una squadra modellata a sua immagine e somiglianza e un’attenzione particolare ai pregi dell’avversario, la Viterbese ha completamente annullato il Palermo in una delle sue qualità maggiori: le fasce e i cross dai 20/25 metri, oscurando quindi un buon 80% di una squadra che avrà si il nome della nobile decaduta ma alla quale manca un impianto di gioco alternativo (tra l’altro a farne le spese in queste ore è stato coach Boscaglia, esonerato).

I gialloblù, al contrario di quanto fatto ad esempio contro il Bari, match nella quale Bensaja e soci avevano ostruito le vie centrali, permettendo volontariamente qualche cross, resi innocui grazie all’assenza di Antenucci, ha lasciato al Palermo la prima circolazione di palla, alzandosi con grande veemenza quando la palla finiva sugli esterni, impedendo quindi quella quantità di cross che all’andata aveva disorientato Mbende e compagni.

Mossa coraggiosa, talmente tanto che Urso risultava “interdetto” sullo giocare in inferiorità con la palla opposta sull’altro lato del campo, con l’inserimento della mezzala, come poi rivelato da Taurino in conferenza. Nonostante questo scambio di idee, la squadra ha poi assorbito al meglio quanto chiesto dal tecnico pugliese.

Quando poi i cross partivano, risultavano di facile lettura con Lucca troppo lontano dalla porta per pensare di impensierire Daga, tra l’altro molto attento nelle uscite.

Si rivela sempre di più quindi una Viterbese in grado di cambiare pelle a seconda dell’avversario che ha davanti, grande qualità (che anche qualche allenatore di serie A fa fatica ad assorbire…) che in un campionato come la serie C fa la differenza.

Ora manca lo step più difficile: fare la partita, cercando ad ogni modo l’ampiezza contro squadre arroccate, come si preannuncia la partita di Mercoledì a Pagani.

Fonte foto: Pagina Facebook “Us Viterbese 1908”