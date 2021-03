Noscorie Corchiano “passeggiata di solidarietà”

NewTuscia – CORCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo.

Una rappresentanza dell’Associazione Sentiero Verde si è incontrato con il Comitato per la salvaguardia del Territorio di Corchiano e della Tuscia.

L’incontro è stato occasione per discutere dell’individuazione sulla carta cnapi delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione del deposito di scorie radioattive presenti nella Tuscia e a Corchiano, per evidenziare la naturale vocazione agricola del Territorio e per far conoscere ai partecipanti le nostre bellezze naturalistiche.

Gli escursionisti sono stati guidati da accompagnatori locali, messi a disposizione dalla Fondazione Corchiano onlus, attraverso un percorso storico/naturalistico del Parco delle Forre.

Presso il suggestivo passo della Spigliara anche il Sindaco di Corchiano Paolo Parretti ha espresso il NO dell’Amministrazione ad accogliere e il contestato deposito.

La visita si è conclusa presso il prestigioso Palazzo Crescenzi, messo gentilmente a disposizione dal Vice Presidente del Comitato Tarquinio Crescenzi.

Accolti da due Storiche, in piccoli gruppi, hanno potuto apprezzare lo splendido edificio e l’originalissima collezione storico artistica in esso contenuta.

Qui l’associazione Arnies ha offerto a tutti i partecipanti un gustoso croccante realizzato con nocciole provenienti da coltivazioni dei siti individuati come potenziali depositi.

Gli intervenuti alla manifestazione hanno apprezzato le bellezze del Territorio e l’antica Storia che lo caratterizza, ma soprattutto hanno compreso il grande rischio che stiamo correndo aderendo con entusiasmo al Comitato e offrendoci il loro incondizionato impegno.

Dall’incontro di oggi è emersa una condivisione totale sulla inopportunità di un impianto che comprometterebbe irreversibilmente la stupefacente Natura, la trimillenaria Storia della Tuscia, il pregevole Lavoro agricolo e la vita degli Abitanti.

Il Presidente

Ridolfi Rodolfo