I fratelli Matteo e Sara Cianchelli e Michela Castagna in evidenza nel 3° Cross Regionale di Maccarese

NewTuscia – VITERBO – Si è svolto a Maccarese, domenica 28 febbraio 2021, all’interno della splendida cornice del Vivaio della Maccarese Spa, il Campionato di Società di Cross; si tratta della la seconda e definitiva prova per assegnare il titolo assoluto di società di corsa campestre regionale 2021. Inoltre, dopo Rieti (Aeroporto) e Roma (Capannelle), in questa terza e ultima prova regionale, sono stati anche assegnati i titoli individuali del Trofeo cadetti, del Challenge cross corto assoluti e la prova unica del Trofeo a Squadre cadetti

A dare appuntamento è il Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera che, con l’ASD Atletica Villa Guglielmi, ha organizzato la gara che ha visto al via oltre 600 partecipanti. Un evento unico, che ha rappresentato la ripartenza dell’Atletica sul territorio di Fiumicino dopo i mesi di stop dovuti alle restrizioni anti-covid.

A difendere i colori dell’Atletica Alto Lazio in gara il promettente Matteo Cianchelli che anche in questa occasione ha mostrato buoni miglioramenti, conquistando nella gara dei 3Km. assoluta con ben 126 atleti al via, la 17^ posizione, risultando 1° tra gli Allievi e 10° nella classifica finale che teneva conto delle tre prove del Trofeo Regionale. Buona la sua gara condotta su ritmi molto elevati fin dall’inizio, grazie anche alle splendide condizioni climatiche, nella quale ha messo a frutto gli ultimi ottimi allenamenti condotti al Campo Scuola di Viterbo in compagnia dei suoi numerosi compagni di squadra.

Nella categoria Cadette bella prova anche della rappresentante della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Sara Cianchelli che ottiene nella prova dei 2Km. la 24^ posizione e la 14^ nella classifica finale del Trofeo cadette Regionale. In gara anche la compagna di squadra di Tuscania Michela Castagna che anche lei si è ben difesa ottenendo la 58^ posizione finale.

Con questa gara si conclude la stagione agonistica dei Cross Regionali e tutta l’attenzione si sposterà adesso sulla preparazione delle prime gare Outdoor previste nel mese di aprile, subito dopo pasqua, con la speranza che non peggiori nuovamente la situazione legata al Coronavirus, causando nuove restrizioni nelle attività sportive agonistiche. (G.M.)