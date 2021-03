Fermato privo di mascherina e in stato di ebrezza, ha aggredito i carabinieri

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – I Carabinieri della Stazione di Onano, in servizio perlustrativo presso il Comune di Acquapendente hanno fermato un soggetto che girava per le vie del centro privo della mascherina, con un bicchiere di bevanda alcolica ed in evidente stato di ebrezza.

L’uomo uno volta fermato dai Carabinieri che gli muovevano le contestazioni ha reagito in modo violento aggredendoli, quindi è stato immediatamente bloccato, e dichiarato in arresto per resistenza e lesioni.