Erosione costiera: approvato in Provincia l’odg di Fratelli d’Italia per interventi straordinari di tutela

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina, a seguito dell’ordine del giorno presentato dal consigliere di FDI Grancini, l’ Amministrazione Provinciale si è impegnata a porre in essere i necessari e urgenti interventi straordinari a salvaguardia dell’ambiente e a supporto delle attività che si svolgono lungo la costa tirrenica della provincia di Viterbo e che rappresentano una straordinaria risorsa per il nostro territorio che oggi, più di altri settori, rischia di veder vanificata la prossima stagione in assenza di azioni concrete ed immediate.

Ben venga, quindi, la decisione assunta dal Consiglio. A noi la soddisfazione di aver contribuito a dare una risposta alle richieste delle amministrazioni e degli operatori.

Fratelli d’Italia Viterbo