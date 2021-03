De Carolis/Achilli: “Congratulazioni al neo presidente provinciale Fidal Alessandro Di Priamo”

NewTuscia – VITERBO – Congratulazioni al neo presidente provinciale Fidal Alessandro Di Priamo, dallo scorso sabato alla guida del comitato viterbese della Federazione italiana di atletica leggera. Eccellenza nel mondo sportivo, ex campione mondiale di maratona master, ormai da tanti anni nostro concittadino, impegnato da sempre in ambito sportivo, sia come atleta e sia come tecnico.