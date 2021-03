Civita Castellana, lavori di asfaltatura e messa in sicurezza delle strade

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Avviate in diverse zone della città le attività di manutenzione e ristrutturazione straordinaria dei manti stradali, con interventi di asfaltatura e messa in sicurezza. Un necessario e arretrato bisogno da soddisfare da lungo periodo, aggravato dalle copiose precipitazioni. Sempre più urgente anche per la sicurezza dei cittadini, oltre che per un corretto transito veicolare ed il decoro urbano.

Interventi ormai urgenti, viste le pessime condizioni in cui versava la pavimentazione stradale del paese, in particolare per alcune arterie, rappresentando pertanto un latente pericolo per la circolazione sia veicolare che pedonale. È stato messo in atto, a partire dall’ultimo venerdi del mese di febbraio, un intervento manutentivo immediato dato l’evidente stato di deterioramento dei manti stradali di diverse zone e rilevato non solo dai cittadini ma anche dal personale del comando di polizia locale oltre che dell’area tecnica del comune. I lavori di messa in sicurezza stradale, affidati con determina n.101 del 23 febbraio 2021, ammonteranno a circa quindicimila euro.

“La sicurezza e la tenuta delle nostre strade – dichiarano il Sindaco Luca Giampieri e l’Assessore ai Lavori Pubblici Carlo Angeletti – restano una delle priorità della nostra amministrazione.

Per questo ci stiamo impegnando a programmare interventi anche in altri punti critici e a reperire, nei prossimi bilanci, ulteriori risorse da destinare a alla sicurezza stradale”.

Il Sindaco

Luca Giampieri

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Dott. Carlo Angeletti