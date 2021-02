Tuscania Volley, questo pomeriggio in casa dell’Aurispa

Newtuscia – TUSCANIA – Seconda trasferta consecutiva per la Maury’s Com Cavi Tuscania questa volta in Puglia, e precisamente ad Alessano (Le), per affrontare questo pomeriggio alle 17, l’Aurispa Libellula Lecce nell’anticipo della settima di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Dopo la vittoria ottenuta una settimana fa in casa dell’ottima Avimecc Modica, i ragazzi di Paolo Tofoli sono chiamati ora a confermare quanto di buono fatto nelle ultime due uscite. All’andata finì 3/1 per i padroni di casa che da allora inanellarono un’esaltante serie di dieci vittorie consecutive.

Per quanto riguarda gli avversari, i salentini, tra le cui file milita l’ex Riccardo Mazzon, fuori purtroppo per infortunio, stazionano attualmente nelle zone basse della classifica, occupando il terzultimo posto con 16 punti e domenica scorsa sono andati a perdere 3/0 in casa di Palmi.

Probabile formazione dei padroni di casa: Longo al palleggio con Stabrawa in diagonale, Disabato e Capelli in attacco, al centro Rau e il civitavecchiese Stefano Catena, Bisci libero.

Si gioca questo pomeriggio alle 17 agli ordini dei signori Marco Colucci e Danilo De Sensi

Diretta Legavolley.tv

