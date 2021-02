La Viterbese schiaccia il Palermo per 1-0, il lampo di Adopo vale tre punti pesantissimi

NewTuscia – VITERBO / Il racconto del match tra Viterbese e Palermo.

La Viterbese si appresta a scendere in campo nell’inconsueto orario delle 12:30 allo stadio Enrico Rocchi contro una nobile decaduta di questo campionato: il Palermo di Boscaglia. Squadra che è reduce dalla sconfitta contro il Catanzaro, interrompendo una striscia positiva intrapresa grazie alle vittorie contro Bisceglie e Turris.

Formazione annunciata quella di Roberto Taurino, scontato ritorno al 4-3-3 dopo l’esperimento forzato vissuto nella gara contro la Vibonese quando l’allenatore ex Bitonto fù “costretto” a inserire il trequartista alle spalle delle due punte.

Anche tra gli ospiti la formazione è la più utilizzata con Santana in panchina.

La partita sembra presagire poco di buono: la Viterbese parte meglio, soprattutto grazie alle volate di Baschirotto, vero trascinatore di questa squadra fino a questo punto della stagione, purtroppo però al 14′ Simone Palermo è costretto ad uscire per un problema muscolare (probabilmente al flessore della coscia), al suo posto entra Adopo.

E proprio il giocatore scuola Torino diventa l’uomo del destino: al 48′, dopo i tre minuti di recupero concessi dall’arbitro Fiero di Pistoia, stoppa un pallone in mezzo all’area sugli sviluppi di corner e batte Pelagotti con una traiettoria insidiosa.

Il secondo tempo inizia alla grande: Murilo si invola solo davanti al portiere rosanero e viene atterrato, doppia ammonizione per Almici, calcio di rigore per i gialloblù e Palermo in 10. Dagli undici metri però, proprio l’ex Livorno si fa ipnotizzare, non riuscendo a ribadire in rete neanche la ribattuta.

La Viterbese gestisce con tranquillità la superiorità numerica e al 34′ arriva anche la seconda espulsione, questa volta di Odjer che, dopo essere stato ammonito, protesta con veemenza costringendo l’arbitro ad estrarre il secondo cartellino giallo. Palermo in nove uomini a pochi minuti dalla fine.

Dopo la classica girandola di cambi e un numero abnorme di cartellini gialli da ambo le parti, l’arbitro sancisce la fine del match: la Viterbese porta a casa una partita importantissima, portando a casa 3 punti importanti per ambire alla zona play off.

TABELLINO

VITERBESE (4-3-3): Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Palermo (15ºpt Adopo), Bensaja, Salandria; Murilo, Rossi, Simonelli (28ºst Bezziccheri) A disposizione: Bisogno, Bianchi, Ricci, De Santis, Falbo, Sibilia, Menghi M., Besea, Porru Allenatore: Roberto Taurino

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Almici, Peretti (19ºst Lancini), Marconi, Accardi; De Rose (19ºst Odjer), Luperini, Martin (8ºst Santana); Floriano (22ºst Crivello), Lucca, Rauti (1ºst Silipo) A disposizione: Fallani, Broh, Somma, Marong Allenatore: Roberto Boscaglia