Baschirotto la solita certezza, Mbende che muro! Pagelle Viterbese-Palermo

NewTuscia – VITERBO / Le pagelle del match tra Viterbese e Palermo

Daga, 6.5. Vola su Silipo, le sue uscite oggi sono impeccabili. Merità perciò più della sufficienza.

Baschirotto, 7. Il solito treno sulla fascia di riferimento, bella sponda nella rete di Adopo, forse l’erroraccio nel finale poteva costargli caro ma la palla non è entrata, facciamo finta di nulla…

Mbende, 7. Ritorna con grande concentrazione e da lì non si passa, i pericoli non sono numerosi ma Lucca è rimasto a guardare, merito anche suo. Elogiato dal mister in conferenza

Camilleri, 6.5. Come il suo compagno di squadra, dalla sua ha anche la pulizia tecnica nel palleggio.

Urso, 6. Spinge meno rispetto a qualche partita fa, non soffre in fase difensiva, poco pungente davanti però.

Bensaja, 6. Nel finale non riesce a dettare i tempi di gioco e decidere quando tenerla o andare in verticale, partita pulita senza particolari sussulti ma senza fare errori.

Salandria, 6.5. Più pimpante delle altre volte, in un paio di occasioni si fa trovare tra le linee ma non riesce a graffiare. Ottima prova comunque in fase di non possesso palla.

Palermo s.v. Infortunio alla coscia dopo pochi minuti di gioco, impossibile valutarlo

Adopo, 7. Decide il match con una freddezza incredibile in mezzo al traffico, solita dose di grinta e corsa, ha tanti margini di miglioramento come afferma Taurino, soprattutto in fase offensiva.

Simonelli, 5.5. I movimenti sono giusti, potrebbe puntare più spesso l’uomo. Dopo aver trovato la rete personale sarà molto più tranquillo.

Rossi, 5.5. Il movimento che porta via l’uomo in occasione del rigore concesso è suo, come affermato da mister Taurino si muove spesso e volentieri per aprire gli spazi a favore del gioco di squadra, purtroppo però quando può vedere la porta non è decisivo.

Murilo, 5. Il rigore se lo conquista lui, purtroppo sempre lui ha la sfortuna di sbagliarlo, anche sulla ribattuta poteva fare meglio. Più in generale si muove bene senza palla ma non riesce a puntare spesso l’uomo.

Bezziccheri s.v

Porru s.v

Falbo s.v

Besea s.v

Fonte foto: Sito ufficiale Viterbese 1908