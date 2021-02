Sudisti Italiani: “Caro Draghi, iniziamo male. Primo schiaffo del Governo ai poveri indebitati” 

Il Governo Draghi ha ratificato, in tal modo, che non esistono sconti per chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate. Cosa pensare, allora? La pandemia e le relative chiusure, imposte dal precedente Governo Conte, che hanno bloccato l’economia, in tal modo, si infrangono, sempre più, addosso ai poveri e agli indebitati.