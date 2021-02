Ottava puntata di Luce Nuova sui fatti: la lezione del campione del mondo Paolo Tofoli

NewTuscia – VITERBO – Ottava puntata di Luce Nuova sui fatti, unanime il parere degli ospiti in studio: per combattere il doping nello sport serve formazione ed informazione. Soprattutto per i più giovani.

Paolo Tofoli, coach el Tuscania volley, ospite d’onore della trasmissione dedicata al “Doping nello sport e l’economia sostenibile” ha parlato dell’importanza di educare i giovani atleti alle pratiche sportive sane (“Anche se la pallavolo è uno sport tecnico più che necessitante di eccesso di prestazioni che, quindi, porterebbe al rischio doping”). Il due volte campione del mondo ha quindi ricordato, rispondendo alle domande del conduttore Gaetano Alaimo, la sua ricchissima carriera, con il solo rammarico di non avere mai vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Insieme a Paolo Tofoli il presidente del Tuscania volley Angelo Pieri, che ha parlato della grande sintonia sua, della società e di tutta Tuscania con il suo coach pluridecorato.

Altro ospite è stato il responsabile Legacoop Lazio Nord Massimo Pelosi, che ha parlato dell’importanza di investire in un’economia sostenibile con i prossimi fondi del Recovery Plan, al fine di combattere quello che può essere definito il doping economico, ossia l’abuso delle mafie e dei poteri occulti sui soldi pubblici europei.

Il presidente del Montefiascone baseball, Mirco Marianello, ha spiegato che l’impegno contro il doping sarà continuativo in vista della serie A unica in cui sarà impegnato il club falisco. La preparatrice specializzata in Salti della Fidal Viterbo, Monica Condurelli, ha ricordato il clamoroso caso di doping di Ben Johnson, squalificato nel 1988 alle Olimpiadi di Seul, che ha dato il via ad una legislazione ed organismi specifici stringenti nella lotta al doping.

Alessio Magno, bodybuilder e personal trainer, ha parlato della difficoltà di controllare tutte le gare delle varie federazioni di B.b. e la necessità di fare formazione ed educazione ai più giovani in palestra.

Juan Sebastian Francesio, direttore tecnico dell’Union Rugby Viterbo, ha ripercorso l’evoluzione che c’è stata nei controlli antidoping e l’imprevedibilità di questi che, spesso, avvengono senza nessun preavviso. Una giusta severità che impone alle società di essere sempre al top per il rispetto delle regole ed il controllo dei propri atleti.

Gli ospiti hanno anche risposto alle domande dell’opinionista fissa Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes.

Alla fine della trasmissione è stato fatto il tradizionale bilancio mensile sulla Viterbese calcio con Maurizio Fiorani e Leonardo Pacini.

A marzo si riparte, giovedì 4 marzo, con la cronaca nazionale e locale in diretta su TLN.

“Luce Nuova sui fatti” andrà in onda in diretta, oltreché su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt e 5664 e 5675 Sky), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbobews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it

Guarda tutta la puntata: https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti/videos/1432938087056826