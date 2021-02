Lavori gronda Palazzo Comunali (ex carceri): attenzione al divieto di circolazione e di sosta

NewTuscia – VITERBO – Messa in sicurezza della gronda del tetto dell’immobile comunale (ex carceri vecchie), ubicato in piazza del Plebiscito, con ingresso su via San Lorenzo: attenzione al divieto di circolazione e agli altri provvedimenti riguardanti sosta e traffico nella giornata di lunedì 1 marzo, a partire dalle ore 7 fino a cessata necessità. A entrare nel dettaglio è l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che si riallaccia all’apposita ordinanza (n.87 del 26/2/2021, settore LL.PP) e spiega: “Per consentire l’esecuzione dei lavori previsti, si rende necessario l’istituzione del divieto di sosta con rimozione 0-24 per qualsiasi tipologia di veicolo da piazza del Plebiscito n. 6 a via San Lorenzo n. 4. Nello stesso tratto sarà inoltre istituito il divieto di CIRCOLAZIONE veicolare. Nel tratto restante di via San Lorenzo fino all’intersezione con via Chigi sarà istituito il doppio senso di circolazione per i residenti, i titolari di passo carrabile e per le operazioni di carico e scarico merci”.