NewTuscia – VITERBO – Prima commissione consiliare convocata per lunedì 1 marzo, alle 9,30, in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri collegati in videoconferenza. All’ordine del giorno, la proposta di delibera consiliare n. 9 del 15/02/2021, riguardante l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.