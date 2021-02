Sport, l’amministrazione proroga le concessioni degli immobili di ulteriori 3 anni

L’assessore Corona: «Il sostegno allo sport una nostra priorità»

Con delibera di Giunta l’amministrazione comunale ha aderito al Decreto Legge 34/2020 in merito alle misure di sostegno alle politiche sociali connesse all’emergenza Covid

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – «Aderendo a quanto previsto dall’articolo 216 comma 2 del decreto – commenta l’assessore allo sport Giovanni Corona – abbiamo prorogato i termini delle concessioni in essere degli impianti sportivi comunali, che ne hanno fatto richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni oltre la scadenza prevista da ciascun atto di concessione.

Tutto ciò, come peraltro modificato e confermato nella legge di conversione 77 del 17 luglio 2020, al fine di consentire e agevolare un possibile riequilibrio economico-finanziario dei bilanci delle società/associazioni sportive affidatarie degli impianti stessi.

Una scelta comunque non scontata – aggiunge l’assessore – poiché il Decreto Legge del Governo non era un obbligo per le amministrazioni.

Lo abbiamo fatto – conclude Corona – come ulteriore forma di sostegno, dopo quella dell’azzeramento dei canoni per i mesi di chiusura e i contributi della commissione comunale, convinti che il mondo dello sport, alle porte dell’ennesima proroga di chiusura degli immobili ad esso dedicati, vada ulteriormente incentivato alla ripartenza in tutti i modi possibili, visto che rappresenta un settore trainante sia a livello sociale che economico per il nostro Paese».