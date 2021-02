NewTuscia – VITERBO – Seconda commissione consiliare convocata d’urgenza per domani 26 febbraio, alle ore 15, in modalità videoconferenza. All’ordine del giorno, la proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 16/2/2021, avente per oggetto Lavori pubblici di somma urgenza per uno smottamento in via Sipicciano, a San Angelo di Roccalvecce – riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio e provvedimento di ripiano.