Onorificenza “Campagna Covid” per la polizia locale, approvata la mozione del Consigliere Capolei

NewTuscia – ROMA – Con 28 voti favorevoli, uno contrario e un astenuto è stata approvata, martedì, in Consiglio regionale, la mozione presentata dal Consigliere Fabio Capolei, concernente l’istituzione di una decorazione intitolata “Campagna emergenza Covid-19” da destinare agli operatori di polizia locale della Regione Lazio per lo straordinario impegno mostrato durante il periodo di emergenza Covid-19.

“La pandemia da mesi sta richiedendo un enorme e generoso impegno di numerose categorie di lavoratori – spiega Capolei – non mi stancherò mai di sottolineare il grande sacrificio degli operatori di polizia, ma anche di quelli del sistema sanitario regionale, e di chi si impegna quotidianamente in attività di volontariato”.

“In altre regioni – aggiunge – sono state istituite onorificenze e decorazioni per consegnare alla memoria l’encomiabile lavoro svolto dai nostri connazionali che si sono distinti per azioni meritevoli. Riteniamo opportuno che questo riconoscimento venga promosso anche dalla Regione Lazio, perché non basta un grazie a parole. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno votato la nostra mozione, e ringrazio il sindacato Ugl per aver seguito con interesse la vicenda. Noi, per chi opera sul territorio, siamo sempre a disposizione”, conclude Capolei.