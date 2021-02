Nomina Battistoni: i complimenti di Valenti (Fi)

NewTuscia – ORTE – È finalmente stata ufficializzata la notizia che da giorni circolava tra gli addetti ai lavori: il sen. Francesco Battistoni è stato nominato sottosegretario all’agricoltu ra nel nuovo governo Draghi.

Un riconoscimento alla serietà ed all’impegno costante che ha saputo profondere in questi anni in un settore nevralgico del nostro paese, specie della nostra provincia, e che certifica la crescita politica ed il buon lavoro svolto in Senato come vicepresidente della Commissione agricoltura.

Una splendida notizia per Forza Italia e per tutta la provincia di Viterbo. A lui vanno i complimenti ed un grosso augurio di buon lavoro da parte di tutto il coordinamento comunale di Orte.

Emilio Valenti

Commissario di Forza Italia a Orte e responsabile del dipartimento provinciale giustizia di FI