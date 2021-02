Incidente sulla Superstrada, rimasto ferito un centauro

NewTuscia-VITERBO-Avvenuto incidente sulla Superstrada, rimasto ferito centauro.

E’ accaduto intorno alle 10,30 tra l’uscita di Vitorchiano e quella di Viterbo, nella corsia verso il capoluogo.

Rimasto coinvolto un centauro che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, rimanendo così ferito. Sul posto i sanitari del 118.

Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Il traffico al momento è deviato, all’altezza dell’uscita per Vitorchiano, sulla strada provinciale Ortana dove si stanno formando lunghe code di auto.