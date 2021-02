Francesco Battistoni Sottosegretario all’agricoltura: i complimenti di Di Sorte, Proietti, Marcucci e Ciarlanti

NewTuscia – VITERBO – La nomina di Francesco Battistoni a sottosegretario all’agricoltura è una magnifica notizia per tutta la Tuscia e un riconoscimento al lavoro che Francesco ha svolto in questi anni. Sempre presente sul nostro territorio e vicino ai problemi dell’agricoltura, uno dei motori dell’economia viterbese, ora più che mai potrà sostenere con il suo ruolo un comparto che conosce molto bene e che ha bisogno di persone competenti per uscire dalla crisi che sta affrontando.