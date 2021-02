Forza Italia Vasanello, congratulazioni al Senatore Francesco Battistoni per il prestigioso incarico di sottosegretariato all’agricoltura

NewTuscia – VASANELLO – Esprimiamo le nostre più sincere e sentite congratulazioni al Senatore Francesco Battistoni per il prestigioso incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il sottosegretariato all’agricoltura è una carica importante e strategica per l’Italia, ma anche e soprattutto per il nostro territorio.

Ribadiamo la piena stima a Francesco, che è stato sempre presente come consigliere regionale, come assessore provinciale e come parlamentare, certi che anche in questa posizione potrà aiutare il nostro territorio a crescere e guardare al futuro con più ottimismo e fiducia.

Così in una nota, il coordinamento comunale di Forza Italia di Vasanello nelle persone di Massimiliano Creta, Alberto Mastromichele, Giuseppe Pieri e Luigi Stefanucci