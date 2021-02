Elezioni Presidenziali USA: TRUST ospita Giovanna Pancheri

Matteo Menicacci

NewTuscia – VITERBO – Si è da poco concluso il seminario sulle elezioni presidenziali USA, avente come cardine il libro scritto da Giovanna Pancheri, corrispondente dall’estero per SkyTg24, “Rinascita Americana”. Il Gruppo di ricerca che ha organizzato l’evento si chiama TRUST (trasformazioni delle relazioni umane, sociali e tecnologiche) i cui soggetti principali sono la Professoressa Chiara Moroni, docente al DISUCOM, e il Professore Alessandro Sterpa, docente al DEIM. Lo scopo è ben inciso nel nome, e fa anche da rimando al senso di affido nei confronti delle trasformazioni sociali, definite sempre più frequentemente dal mutamento delle relazioni che sono della società l’elemento costitutivo e creativo. L’alternarsi goliardico e al tempo stesso delicato hanno reso quasi impercettibile il passaggio dei vari interventi. “Il giornalismo italiano può tornare ad una ricostruzione più intellettuale, non limitandosi a raccontare i fatti di cronaca”, afferma Sterpa. E questo processo diventa ben chiaro quando il paragone avviene tra il lavoro svolto da Giovanna Pancheri, un viaggio durato 4 anni, in lungo e in largo per gli Stati Uniti, alla scoperta dell’ “America che non vediamo”, con il viaggio di Tocqueville. È chiaro come ormai la società Americana si stia avviando verso una frammentazione sempre più evidente in tribù, che sempre più a fatica riescono ad essere coese. Il sogno americano viene comunemente associato al raggiungimento della fama e della gloria, consentite dal sistema americano, basato sulla Libertà. “Il sogno americano per gli americani è pagare il college ai propri figli, avere un lavoro e una casa; una vita tranquilla” ci spiega l’autrice del libro, che per quattro anni ha vissuto il cortocircuito che il sistema americano mainstream attraversa da tempo. Negli USA vige un forte senso meritocratico e altrettanto forte è il senso di sconfitta per chi “non ce la fa”. Questo porta gli americani ad impegnarsi nella realizzazione del loro sogno, mettendo in gioco tutte le loro forze. Trump, personaggio mitizzato ancor prima che uomo e presidente, ha cambiato il paradigma, addossando il senso il sconfitta al sistema: gli individui hanno smesso di sentirsi “loser”. La pandemia è stata uno dei temi centrali della campagna elettorale dello scorso anno, che ha visto il presidente uscente adottare la peggiore comunicazione politica che potesse scegliere. Ma a controbilanciare c’è stata, invece, la comunicazione politica del mondo tecnico scientifico. La migliore. Questo perché portavoce unico di tutto il mondo scientifico è stato Anthony Fauci che, con la sua abilità comunicativa, ha permesso ai più sensibili la possibilità di informarsi riguardo alla tutela contro il COVID-19. Nella visione occidentale, come anche in Italia, la politica sempre di più propone percezioni del mondo con lo scopo di assecondare gli stati d’animo delle popolazioni. Tali percezioni sono sorrette da scorciatoie cognitive, le quali permettono l’esistenza dei populismi, anche se questi ultimi arrivano a dimostrarsi incoerenti, crollando. Probabilmente è stata proprio la pandemia a far perdere le elezioni a Donald, uomo che ha affrontato l’avanzare del virus con i canoni del populismo; riducendo e banalizzando l’avanzata del nemico comune. Del “virus cinese”. Twitter, strumento di comunicazione, nonché strumento politico, adorato e abusato dall’ex inquilino della Casa Bianca, si è dimostrato uno strumento buono solo per piccole tribù. “Le incoerenze hanno portato al crollo del populismo di Donald Trump” ,chiosa così la professoressa Moroni, palesando la fine dei lavori e rimandando al prossimo seminario.