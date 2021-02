Comune di Civita Castellana, convocato Consiglio in sessione straordinaria

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, in prima convocazione il giorno 02 marzo 2021 alle ore 16.30 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA CON PROT. N. 5123/2021 AVENTE AD OGGETTO “STATO DEL CIMITERO DI CIVITA CASTELLANA”. MOZIONE CONSILIARE PRESENTATA DAI GRUPPI DI FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI LAZIO, FORZA ITALIA, PARTITO DEMORATICO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA E MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO “CONTRARIETA’ DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA TUSCIA QUALE SITO UNICO DESTINATO AD OSPITARE IL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI-APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO”.

