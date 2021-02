Attività all’aperto per i ragazzi della “Mini” Volley Life Academy

NewTuscia – VITERBO – Lo sport è da sempre sinonimo di impegno, passione e speranza e questo vale per tutti gli sport, dal calcio al pattinaggio, dall’atletica allo sci; il vero sportivo è quello che prosegue a dispetto di condizioni avverse e di risultati che a volte non sembrano arrivare.

Un grande esempio di sportività e una lezione di perseveranza in casa Volley Life Academy sono arrivati dai giovanissimi del MiniVolley, che hanno continuato ad allenarsi per tutto l’inverno all’aperto, in condizioni spesso n on confortevoli, ma nel pieno rispetto delle regole, sotto la guida attenta dell’allenatrice Silvia Cecchetti.

I risultati per questi ragazzi arriveranno, se li meritano per la loro passione e per la loro voglia che li ha portati anche a partecipare come aiutanti di campo alle partite della serie B.

Intanto, stanno arrivando le belle giornate e le attività proseguono, in condizioni più miti e con orari prolungati, negli spazi aperti del PalaVolley di via Gran Sasso.

La Volley Life Academy accoglie giovani di tutte le età, a partire dai sei anni, insegnando a giocare a pallavolo, in un contesto familiare, attento all’educazione e al rispetto delle regole.

A fine anno scolastico, sono stati già programmati campi estivi per consentire ai ragazzi di divertirsi e di continuare giocare a pallavolo, in compagnia di educatori e tecnici qualificati.

Volley Life Academy