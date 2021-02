Alternanza scuola-lavoro. 114 studenti dell’Istituto tecnico Paolo Savi di Viterbo al lavoro per 1 settimana nel Gruppo tecnologico Datrix

NewTuscia – MILANO – Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro) costituiscono una metodologia didattica che, attraverso l’approfondimento di conoscenze teoriche e l’esperienza pratica di lavoro, permette di arricchire la preparazione degli studenti di terza, quarta e quinta superiore attivando in loro una maggiore consapevolezza delle abilità, attitudini e competenze personali, favorendone le scelte rispetto al successivo percorso di studi e/o lavorativo, grazie a progetti in linea con l’indirizzo di studi. La finalità dei PCTO, come definita dalla legge 145 del 2018 e dalle linee guida successive del Ministero dell’Istruzione, è quindi di preziosa crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

L’espletamento dei percorsi è peraltro requisito d’accesso per l’ammissione all’esame di maturità ed è considerato in sede di colloquio orale.

L’Istituto Tecnico Economico Paolo Savi di Viterbo ha una storia secolare che accompagna da vicino la crescita economica e l’evoluzione del territorio. E’ stato uno dei primi istituti scolastici del Regno d’Italia: nel 1872 già contava i primi 12 studenti, avviati a incarichi amministrativi negli uffici del neonato Stato italiano.

Quest’anno per i propri studenti ha scelto il percorso in ambito marketing e vendite online, proposto dal gruppo tecnologico Datrix, di cui fa parte la martech company ByTek di Viterbo, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Economia, Ingegneria Società e Impresa.

Per tutta la settimana del 1 marzo, 114 studenti svolgeranno le loro attività a distanza in collegamento diretto con i tutor Datrix, lavorando rispetto a specifici obiettivi. Al termine del percorso, tramite attività teorica e pratica, gli studenti:

• avranno acquisito i concetti e le principali differenze tra marketing B2B e marketing B2C;

• avranno acquisito i concetti di segmentazione in ambito B2B;

•conosceranno le principali soluzioni martech e augmented analytics per finalità di marketing

&sales;

• sapranno identificare i principali stakeholder all’interno di un’azienda, in base al settore di

riferimento e alla sua dimensione;

• sapranno identificare i principali bisogni “digitali” di un’azienda;

• sapranno come definire un flusso di contatto con gli stakeholder aziendali, anche tramite

strumenti di marketing automation.

“La collaborazione con l’Istituto Paolo Savi di Viterbo – ha dichiarato Paolo dello Vicario, CEO di ByTek e partner del gruppo Datrix – rappresenta ancora una volta il nostro senso di responsabilità sociale e quanto abbiamo a cuore lo sviluppo del territorio, nel quale noi stessi siamo nati e cresciuti professionalmente. Gli studenti ne sono linfa vitale. Dobbiamo preservarla e svilupparla, trasmettendo il significato e i valori del lavoro e del fare impresa, preparandola al meglio al futuro, laddove la tecnologia va usata per aumentare l’intelligenza umana, non per sostituirla“.

Tra le altre iniziative del gruppo Datrix che vanno nella medesima direzione ricordiamo quelle con l’Università della Tuscia (l’appena partito Master di II livello in Artificial Intelligence for Business & Security, la Summer School su Data Science Machine Learning, i cicli di incontri Disruptive Data e DigiTuscia) e l’Università di Cagliari.

Datrix

Il Gruppo Datrix sviluppa soluzioni proprietarie di Augmented Analytics per finalità di Marketing & Sales, Investing e Publishing ed è attivamente impegnata nella Ricerca & Sviluppo anche su altri settori e obiettivi. Tra gli azionisti di Datrix, oltre ai fondatori e al management, ci sono anche United Ventures e il family office di Nerio Alessandri. Grazie all’integrazione di professionalità ed esperienze molto verticali in ambito Martech, FinTech e Digital Publishing, Datrix lavora per essere il punto di riferimento nella Data Disruption sviluppando direttamente tecnologia, software e servizi basati sull’Intelligenza Artificiale, intesa come acceleratore dell’intelligenza umana (AI come Augmented e Actionable Intelligence). Ad oggi il Gruppo Datrix è formato da 4 tech company: 3rdPlace (customer intelligence AI), PaperLit (content distribution & data monetization AI), ByTek (performance marketing AI) e FinScience (investment AI).