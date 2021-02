TeleLazioNord guarda avanti e sbarca in tutto il Lazio

NewTuscia – ROMA – Un ulteriore salto di qualità per TeleLazioNord, che pochi giorni dopo aver festeggiato il suo secondo genetliaco, amplia i confini e comincia la sua avventura in tutta la regione. Così, dopo il b iennio viterbese, ecco che l’unica emittente televisiva della Tuscia sbarca nelle case di tutto il Lazio, grazie a una sinergia innescata con “Non è la Radio”, un progetto editoriale nato nel 2019 con l’intento di ridare energia, vigore e freschezza al mondo della comunicazione.

Forte di una media di quattrocentomila telespettatori-mese, TeleLazioNord guarda avanti, ragionando su un’informazione locale, dettagliata, asettica e alla portata di tutti, con un palinsesto quotidiano dove proprio l’informazione trova spazio in maniera preponderante. Per l’editore dell’emittente televisiva Riccardo Scifo si tratta di «un ulteriore step, un gradino in più verso una crescita sulla quale abbiamo creduto sin da quando accendemmo i ripetitori per la prima volta». Dal canto suo “Non è la Radio” unisce radio, tv, internet e i social non solo da un punto di vista tecnico, ma anche dando modo agli utenti di interagire nelle fasce della mattina e del pomeriggio, nei vari contenitori musicali, ironici, politici, sportivi, del gossip e gastronomici. Tre le trasmissioni che subentrano nel palinsesto di TeleLazioNord, due dedicate al calcio (una per la Roma, una per la Lazio), una terza dedicata all’informazione romana. Il canale del digitale terrestre resta il 629.