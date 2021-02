Pace fiscale, la richiesta di Salvini e del “sudista” Maimone 

NewTuscia – ROMA – Biagio Maimone, fondatore del Movimento Sudisti Italiani, in data 22 febbraio 2021, si è rivolto al Presidente del Consiglio Mario Draghi, chiedendo una proroga della scadenza per il pagamento delle cartelle esattoriali e della rottamazione ter, fissata per il giorno 1 marzo 2021, rimarcando che: “Esigere tale pagamento si configura come crudeltà nei confronti di chi è già stremato economicamente“.

In data odierna, il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: "Rinviare sblocco cartelle esattoriali e poi pace fiscale per chi è in difficoltà" .