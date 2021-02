È nata a Bolsena l’associazione di musica medievale Milites Gaudium Phoenicis

NewTuscia – BOLSENA – È nata a Bolsena l’associazione Milites Gaudium Phoenicis per la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione della musica e del tamburo medievali. “Ci siamo costituiti a settembre 2020 – afferma l’associazione -. Vogliamo far conoscere la musica e l’uso del tamburo medievali, con l’obiettivo di partecipare alle feste e alle rievocazioni che molti comuni italiani dedicano a questo periodo storico.

La pandemia ha limitato l’attività in questi primi mesi. Abbiamo quindi concentrato il nostro impegno sulla preparazione di brani e coreografie, attraverso lezioni online e video tutorial. “Corpus Domini”, “Yggdrasill” ed “Exsurge” sono alcune delle melodie e delle coreografie già pronte e che speriamo, quanto prima, di proporre nelle più belle piazze italiane”. Otto giovani tamburini, di cui uno addetto al rullante, e un portatore dello stendardo compongono il gruppo, i cui colori sono il bianco e il rosso. “Ci auguriamo di ampliare ancora la squadra, con tante altre persone appassionate di musica e del medioevo – conclude l’associazione Milites Gaudium Phoenicis -.

Per sostenerci, poi, abbiamo attivato la “Milicard”, una tessera con codice Qr che, una volta sottoscritta, dà diritto a degli sconti nelle attività commerciali di Bolsena convenzionate. Un modo, anche, per aiutare i negozi di prossimità della nostra cittadina, messi in crisi dal covid. Per seguirci ed essere aggiornati sui nostri impegni, si può vistare la pagina facebook. A breve, sarà poi online il sito web”.