Meteo, previsioni per il 25/02/2021

Viterbo

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; in serata cieli poco nuvolosi con possibili foschie sulle zone vallive. Temperature comprese tra +5°C e +19°C.

Lazio

Tempo stabile nella mattinata con ampi spazi di sereno e nubi basse sulle zone costiere; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in estensione dal litorale verso le zone interne.

AL NORD

Giornata stabile con qualche foschia al mattino sulla Pianura Padana e cieli sereni altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le regioni settentrionali. In serata si rinnovano condizioni di stabilità, foschie e nebbie in formazione nella notte sui medesimi settori.

AL CENTRO

Nubi basse sui settori costieri Tirrenici al mattino e ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni. Nelle ore notturne possibili foschie anche sulle zone più interne di Toscana, Umbria e Lazio, ma in un contesto generalmente stabile.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili al meridione, con cieli in prevalenza sereni e qualche addensamento sui settori orientali della Sardegna al mattino. Al pomeriggio non si verificheranno sostanziali cambiamenti. In serata nubi basse in estensione sulle Isole Maggiori, sul litorale Napoletano e sul Salento.

Le temperature non subiranno importanti variazioni mantenendosi stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it