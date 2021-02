Lega Viterbo: avvio dell’asfaltatura di strada Sterpaio

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Con grande piacere possiamo comunicare alla cittadinanza l’avvio dell’asfaltatura di strada Sterpaio, una via a servizio non solo di abitazioni private, ma anche delle aziende agricole del territorio, che ora potranno usufruire di questo collegamento, per loro importante, senza più alcun disagio e in totale sicurezza.

Con questo intervento si conferma l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale nella manutenzione di tutte le aree cittadine, anche di quelle più periferiche, e la medesima sensibilità sia nei confronti delle esigenze dei residenti, sia delle aspettative delle attività economiche, nell’ambito delle quali l’agricoltura riveste senza ombra di dubbio un ruolo di primaria importanza, per quella che è la vocazione del nostro tessuto produttivo.

Ass. Ludovica Salcini

Gruppo Consiliare Lega Viterbo