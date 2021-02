Fdi Lazio: “Ferma condanna per attacco sessista alle tre dirigenti Asl di Frosinone”

NewTuscia – ROMA – “Vogliamo esprimere la nostra totale vicinanza alle tre dirigenti della Asl di Frosinone vittime di un attacco epistolare becero e fuori luogo. Ancora una volta, dopo gli insulti a Giorgia Meloni, ci troviamo davanti a un episodio che colpisce l’universo femminile. Parole e atteggiamenti che lasciano senza parole e che sono la testimonianza che un grave retaggio culturale ancora è vivo nella nostra patria. Come Fratelli d’Italia continueremo ad essere in prima linea per combattere questo fenomeno e per far si che episodi come questi diventino solo dei tristi ricordi”.

Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia.