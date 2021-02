Alloggi certificati per gli studenti Unitus: attivato il servizio on line

SCONTI SULLE MEDIAZIONI IMMOBILIARI, ABBONAMENTI GRATUTI AL TRASPORTO

NewTuscia – VITERBO – È attivo nel portale di UNITUS il servizio online per offrire agli studenti universitari gli alloggi disponibili nella Città di Viterbo al link: https://affittocase.unitus.it/

Questa importante iniziativa è frutto dell’accordo tra l’Università degli studi Della Tuscia, il Comune di Viterbo, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari – FIMAA Lazio e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) Viterbo-Rieti.

Gli agenti immobiliari si impegnano ad applicare uno sconto del 25% agli studenti per tutti i compensi relativi all’intermediazione, il Comune di Viterbo si impegna a fornire agli studenti locatari l’abbonamento gratuito al servizio di trasporto pubblico locale erogato dalla Francigena s.r.l. per la durata di un anno mentre l’Università della Tuscia provvederà a gestire l’iniziativa attraverso una pagina dedicata nel proprio portale internet.

“E’ il modo giusto per aumentare la sinergia tra Università, Città di Viterbo e tessuto economico- afferma il Sindaco, Giovanni Arena -questa iniziativa ci vede in prima fila per accogliere nel modo migliore gli studenti che scelgono l’Università di Viterbo e quindi la nostra Città per un lungo periodo di studio e non solo della loro vita.”

Il Rettore, Stefano Ubertini, sottolinea che “si tratta di un servizio che si aggiunge a quelli già offerti da DiscoLazio ed è rivolto in particolare agli studenti universitari fuori sede con la finalità di facilitare l’individuazione di immobili rispondenti a caratteristiche abitative certificate e disponibili ad essere concessi in locazione. Con questa importante iniziativa gli studenti fuori sede potranno stimare con sufficiente precisione i costi complessivi di studiare a Viterbo e quindi scegliere la nostra Città e la nostra Università per il loro percorso formativo universitario.”

“Dare vita a un servizio-aggiunge Antonella Sberna assessore ai rapporti con l’Università-per i ragazzi universitari e al tempo stesso andare verso l’auspicata città universitaria che amministrazione comunale e UNITUS stanno perseguendo da tempo è l’obiettivo di questo protocollo. Oggi prende finalmente forma quello che possiamo definire il ‘pacchetto Viterbo’ che offre istruzione, residenza e servizi promuovendo una mobilità sostenibile. Un ottimo lavoro di una squadra che ha portato a un risultato concreto e fattivo per la nostra città”.

Il Prorettore, Alvaro Marucci, che ha coordinato l’iniziativa per conto di Unitus ricorda gli impegni assunti a sostegno dell’iniziativa:” E’ una collaborazione che rilancia le attività degli enti locali a favore degli studenti UNITUS. L’unità di intenti è stata fondamentale per raggiungere un importante traguardo per la città di Viterbo”.

Il presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) Viterbo-Rieti, Marco Fiorentini, esprime “grande soddisfazione per l’iniziativa che consentirà agli studenti universitari fuori sede di consultare on line un database continuamente aggiornato degli immobili offerti in locazione sia nel centro storico che della periferia della Città di Viterbo. Il servizio verrà gestito da agenzie immobiliari accreditate della Provincia di Viterbo.”